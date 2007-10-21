Файлообменник

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт35 заявок579 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Прошу только серьёзные предложения, нету больше времени ждать месяцами.

16 лет назад
indro
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Интернет каталог

    $500

    Техническое задание на разработку электронного каталога продукции. 1. Назначение электронного каталога: электронный каталог продукции предназначен для доступа клиентов к списку продукции в возможностью просмотра как характеристик так и визуальных образов продукта и получении информации о наличии продукции ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Новостной сайт

    $1000

    уважаемые авторы, есть шанс заработать не особо напрягаясь. если у кого есть разработки новостного сайта - присылайте ссылки. домашние эксперименты не интересуют. только реальные запущенные проекты. понравившуюся реализацию сайта я куплю. с кого редизайн - определимся. ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • World-open

    $1500

    Надо разработать сайт для туристической компании под ключ. Основные требования: 1. Должен содержать блог для клиентов, добавление пользователей администратором. 2. Интерактивная карта мира на основе GMap. 3. Оригинальный дизайн в стиле nano. Предложения принимаються и обсуждаються.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта

    Надо создать сайт для салона свадебных платьев. Требование: Добавление и удаление платьев в каталог (фото + описание). Новости. Акции. На главной странички рубрика "Новинки " где можно размещать модели новой колекции. Буду рад вашим предложениям.Пишите.

    Сайты «под ключ»48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт для отеля

    $300

    Создание сайта для отеля (описание инфраструктуры и номеров). Есть наброски дизайна (заставка и главная), требуется доработка и верстка в HTML или Flash. Примерное кол-во страниц - 20. Сроки исполнения - максимально сжатые, поэтому нужен опытный человек, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо создать сайт

    Необходимо создать простенький сайт о жизни стародачного поселка в Московской области. Сайт должен содержать разделы: главная, новости на главной странице, о нас, предложения.На дизайне не заморачиваюсь, чем проще-тем лучше. Отвечу на все вопросы.

    Сайты «под ключ»48 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет-магазин портал

    $2500

    Требуется PHP – программист. Предпочтение - имеющим опыт работы с Интернет-магазином,движок Shop-script,график работы удаленно. По адресу www.avoirdesign.ru создается торгово-информационный портал. Объединяет в себе несколько направлений: 1. Интернет-магазин по мебели, аксессуарам, посуды и так далее 2. Ландшафтный дизай и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обновление сайта

    $500

    обновление дизайна сайта www.cardioslim.ru новый скрипт подписки подъем ТИЦ и PR написание контента для ежемесячной рассылки

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание 4-8 сайтов по готовым материалам

    Требуется, используя материалы, предоставляемые нами, создать до 8 сайтов на CMS Joomla или Drupal. Мы предоставляем: - Элементы дизайна и фирстиля, логотип и т.п. - Описание приблизительной структуры. Вы: - делаете из этого готовый сайт с контентом, который мы ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Web-сайт агентства недвижимости

    Сайт с широким функционалом. Поисковыми формами и интрактивным взаимодействием с посетителями. Тех. задание во вложении. Иллюстрации не все поместились в ограничение 3 МБ. За остальными иллюстрациями и с вопросами можно обрасчаться на e-mail: [email protected]

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад