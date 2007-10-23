Разработка крупного портала с 0

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок364 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна команда молодых, но опытных программистов для создания сайта (крупного портала по одной отрасли, на подобие сайтов типа weblancer.ru или superjob.ru).

Необходим сайт с 0. От дизайна до контента и поддержки.

Работа предполагается долгосрочная. По оплате могу сказать одно. Предпочтение будет отдано умеренным предложения по цене, поскольку помимо самой разработки сайт будет постоянно обновляться и длительное сотрудничество компенсирует не слишком дорогую разработку первого варианта сайта.

 

Предложения принимаются только по аське 274-113-195.

Если вдруг не отвечаю на то или иное сообщение пытайтесь постучать еще раз, бываю в сети эпизодически. Кроме этого предложения рассматриваются только от команд имеющих регистрацию в качестве юр.лица или ЧП.

16 лет назад
David
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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