Разработка крупного портала с 0

Нужна команда молодых, но опытных программистов для создания сайта (крупного портала по одной отрасли, на подобие сайтов типа weblancer.ru или superjob.ru).

Необходим сайт с 0. От дизайна до контента и поддержки.

Работа предполагается долгосрочная. По оплате могу сказать одно. Предпочтение будет отдано умеренным предложения по цене, поскольку помимо самой разработки сайт будет постоянно обновляться и длительное сотрудничество компенсирует не слишком дорогую разработку первого варианта сайта.

Предложения принимаются только по аське 274-113-195.

Если вдруг не отвечаю на то или иное сообщение пытайтесь постучать еще раз, бываю в сети эпизодически. Кроме этого предложения рассматриваются только от команд имеющих регистрацию в качестве юр.лица или ЧП.