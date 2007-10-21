Скрипт обмена денег

Сообственно требуется сайт обмена денег.

-Дизайн простенький такой как на __prochange.ru (Шапку можно даже не рисовать просто какой нить рисунок, я сам нарисую)

-Возможность обмена Яндекс деньги(все виды обмена) и Вебмани(все виды обмена)...

-Самое главное "Безопасность!", не хотелось, что бы кулхакеры взломали меня какой-нибудь иньекцией или эксплоитом.

-Желательно удобный админ центр.

Буду не против, просто переделки уже готового скрипта. Само главное Яндекс деньги и Вебмани

Минимальные требования и минимальный оклад... Спасибо за внимание, жду предложений