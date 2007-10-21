Поправить шаблон и доделать движок

Сообственно требуется сайт обмена денег. -Дизайн простенький такой как на __prochange.ru (Шапку можно даже не рисовать просто какой нить рисунок, я сам нарисую) -Возможность обмена Яндекс деньги(все виды обмена) и Вебмани(все виды обмена)... -Самое главное "Безопасность!", не ...