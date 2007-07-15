David

Павел Тимофеев David

 
43 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Руководитель группы разработки web-портала

    Требуется руководитель группы разработки и поддержки web-портала в сегменте HR freelance. Обязанности: 1. Формирование команды проекта или привлечение своей (программистов, дизайнеров, модераторов, администраторов и т.п.); 2. Контроль за всеми ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Размещение статей на российских и англ. сайтах

    $2500

    Требуется человек для размещения рекламной информации о компании в виде новостей, статей, пресс-релизов на отраслевых сайтах посвященных нефтегазовой отрасли и энергетике. Сайты как российские, так и англоязычные. В задачи будет входить выход на модераторов или ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка дизайна информационного портала

    $1000

    Требуется опытный дизайнер для работы над крупным информационным порталом. Требования и условия. 1. Предпочтительно художественное образование. 2. Опыт работы от 5 лет. 3. Работа без предоплаты, по договору 4.Интересуют только фрилансеры! Описание работы. 1. Нужно разрабатывать на постоянной основе ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходимо сверстать в Adobe Illustrator 400 стр.

    $1000

    Необходимо сверстать в Adobe Illustrator документ объемом 400 страниц. Под версткой подразумевается замена английского текста на русский. В оригинале помимо текста есть рисунки. Срок работы 2 недели. Жду ваши предложения по аське 274-113-195 ...

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вывести сайт на ключевые позиции в Яндекс

    $2500

    Приглашаются имеющие большой опыт работы оптимизаторы для раскрутки сайта – Бюро переводов «Золотая лань» (www.golden-translation.ru) Необходимо вывести сайт в первую десятку Яндекса и поддерживать его на протяжении года. Предпочтение будет отдано тем специалистам, которые имеют ...

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка Текста Word в PDF и Autocad

    $250

    Необходимо заменить в Pdf и AutoCad английский текст на русский. В оригинале будут как чертежи, как на прилагаемом рисунке, так и просто текст. Образец файла в приложении. Всего ожидаетеся по данному проекту порядка 100-200 стр. Но ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка крупного портала с 0

    $5000

    Нужна команда молодых, но опытных программистов для создания сайта (крупного портала по одной отрасли, на подобие сайтов типа weblancer.ru или superjob.ru). Необходим сайт с 0. От дизайна до контента и поддержки. Работа предполагается долгосрочная. По ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программисты Lotus Domino

    $2500

    Для локализации нескольких проектов в среде Lotus Domino приглашаются опытные разработчики. Предложения направляйте на адрес [email protected] В теме укажите "локализация Lotus"

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка большого проекта

    В дополнение к проекту Есть большой проект по верстке книг. Файлы будут выдаваться либо в хорошего качества PDF либо в формате программ QuarkXPress или InDesign. Необходима готовая верстка для передачи в типографию. Страницы книги ...

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо сверстать страницы из Word в PDF.

    $24

    Необходимо сверстать страницы из Word в PDF. Имеется оригинал в PDF формате на английском языке. И перевод этого текста в Worde. Необходимо заменить текст в PDF. Объем – 24 стр. Оплата 24 доллара за все. ...

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн страницы

    Нужно сделать небольшой редизайн главной страницы (www.golden-hind.ru), добавив на нее некоторые элементы. Выходите на связь по ICQ 274-113-195

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуются опытные переводчики и редакторы

    Бюро переводов «Золотая лань» приглашает к сотрудничеству имеющих большой опыт работы переводчиков и редакторов. Подробную информацию об условиях работы можно прочитать на странице http://www.golden-hind.ru/K_vakansii.html

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение сайте в Яндексе

    $700

    Необходимо вывести сайт по высоко конкурентным запросам (10-20 тыс. в месяц) в первую десятку Яндекса. Необходимо продвигать 13 ключевых слов, каждое из которых должно присутствовать в первой десятке. Основное требование к оптимизация – продвижение должно ...

    Поисковые системы (SEO)26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка БД для сайта

    Необходимо сделать следующее: 1. Программирование формы закачки резюме (закачка файлов сохранение данных в бд) http://www.golden-hind.ru/Html/Vakansii_vnytr.html Экспорт данных на лок. комп. С возможностью поиска и сортировки по всем полям, удаление резюме и заявок. Написать локальную программу (в которой ...

    HTML
    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание базы данных

    Необходимо создать базу данных и поисковую систему по ней. Подробнее: На нашем сайте будет размещена страница – «мастер-резюме», как на порталах о работе. В этот мастер-резюме, наши клиенты будут забивать информацию о себе, по разным критериям. ...

    Создание базы данных
    Базы данных43 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуются технические переводчики для крупного проекта.

    Для длительного проекта (более года) требуются русскоговорящие переводчики и редакторы в области автоматизации и управления в различных отраслях промышленности (авиация, IT, энергетика, транспорт и др.). Оплата для переводчиков 5-6 долларов за 1800 знаков. Оплата для редакторов ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуются переводчики технических, юридических, экономических и иных тексто

    $1000

    Бюро переводов «Золотая лань» приглашает к сотрудничеству профессиональных переводчиков. Наши расценки на переводческие услуги от 70 до 90 р. за стандартную страницу (1800 знаков с пробелами). Ждем ваше резюме. В резюме обязательно укажите следующие данные: ФИО Дата рождения ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение сайта

    Необходима команда разработчиков по продвижению сайта Бюро переводов. Все подробности после получения ваших примерных расценок на подобный проект.

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Dimode
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
8 баллов
7 лет назад
Дизайн страницы
Положительный отзыв
Бюро переводов «Золотая лань» выражает искреннюю признательность и благодарность Дмитрию (DIMODE) за профессионально выполненные услуги по редизайну главной страницы сайта. Дмитрий показал себя высоким профессионалом. Работа была выполнена оперативно и качественно. Этот специалист одинаково хорошо владеет версткой, веб-дизайном и может предложить клиенту различное воплощение его запросов.
Ответный отзыв