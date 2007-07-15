Требуется руководитель группы разработки и поддержки web-портала в сегменте HR freelance. Обязанности: 1. Формирование команды проекта или привлечение своей (программистов, дизайнеров, модераторов, администраторов и т.п.); 2. Контроль за всеми ...
- Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $2500
Требуется человек для размещения рекламной информации о компании в виде новостей, статей, пресс-релизов на отраслевых сайтах посвященных нефтегазовой отрасли и энергетике. Сайты как российские, так и англоязычные. В задачи будет входить выход на модераторов или ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется опытный дизайнер для работы над крупным информационным порталом. Требования и условия. 1. Предпочтительно художественное образование. 2. Опыт работы от 5 лет. 3. Работа без предоплаты, по договору 4.Интересуют только фрилансеры! Описание работы. 1. Нужно разрабатывать на постоянной основе ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5000
Для разработки крупного портала требуется WEB-программист с опытом разработки модулей для XOOPS. Необходимо отличное знание PHP, MySQL, Javascript, CSS.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо сверстать в Adobe Illustrator документ объемом 400 страниц. Под версткой подразумевается замена английского текста на русский. В оригинале помимо текста есть рисунки. Срок работы 2 недели. Жду ваши предложения по аське 274-113-195 ...Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Приглашаются имеющие большой опыт работы оптимизаторы для раскрутки сайта – Бюро переводов «Золотая лань» (www.golden-translation.ru) Необходимо вывести сайт в первую десятку Яндекса и поддерживать его на протяжении года. Предпочтение будет отдано тем специалистам, которые имеют ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходимо заменить в Pdf и AutoCad английский текст на русский. В оригинале будут как чертежи, как на прилагаемом рисунке, так и просто текст. Образец файла в приложении. Всего ожидаетеся по данному проекту порядка 100-200 стр. Но ...Прочее1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $5000
Нужна команда молодых, но опытных программистов для создания сайта (крупного портала по одной отрасли, на подобие сайтов типа weblancer.ru или superjob.ru). Необходим сайт с 0. От дизайна до контента и поддержки. Работа предполагается долгосрочная. По ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Для локализации нескольких проектов в среде Lotus Domino приглашаются опытные разработчики. Предложения направляйте на адрес [email protected] В теме укажите "локализация Lotus"Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
В дополнение к проекту Есть большой проект по верстке книг. Файлы будут выдаваться либо в хорошего качества PDF либо в формате программ QuarkXPress или InDesign. Необходима готовая верстка для передачи в типографию. Страницы книги ...Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт16 лет назад
- $24
Необходимо сверстать страницы из Word в PDF. Имеется оригинал в PDF формате на английском языке. И перевод этого текста в Worde. Необходимо заменить текст в PDF. Объем – 24 стр. Оплата 24 доллара за все. ...Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать небольшой редизайн главной страницы (www.golden-hind.ru), добавив на нее некоторые элементы. Выходите на связь по ICQ 274-113-195Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Бюро переводов «Золотая лань» приглашает к сотрудничеству имеющих большой опыт работы переводчиков и редакторов. Подробную информацию об условиях работы можно прочитать на странице http://www.golden-hind.ru/K_vakansii.htmlПереводы20 заявокЗакрыт17 лет назад
- $700
Необходимо вывести сайт по высоко конкурентным запросам (10-20 тыс. в месяц) в первую десятку Яндекса. Необходимо продвигать 13 ключевых слов, каждое из которых должно присутствовать в первой десятке. Основное требование к оптимизация – продвижение должно ...Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать следующее: 1. Программирование формы закачки резюме (закачка файлов сохранение данных в бд) http://www.golden-hind.ru/Html/Vakansii_vnytr.html Экспорт данных на лок. комп. С возможностью поиска и сортировки по всем полям, удаление резюме и заявок. Написать локальную программу (в которой ...Базы данных1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать базу данных и поисковую систему по ней. Подробнее: На нашем сайте будет размещена страница – «мастер-резюме», как на порталах о работе. В этот мастер-резюме, наши клиенты будут забивать информацию о себе, по разным критериям. ...Базы данных43 заявкиЗакрыт17 лет назад
Для длительного проекта (более года) требуются русскоговорящие переводчики и редакторы в области автоматизации и управления в различных отраслях промышленности (авиация, IT, энергетика, транспорт и др.). Оплата для переводчиков 5-6 долларов за 1800 знаков. Оплата для редакторов ...Переводы7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Бюро переводов «Золотая лань» приглашает к сотрудничеству профессиональных переводчиков. Наши расценки на переводческие услуги от 70 до 90 р. за стандартную страницу (1800 знаков с пробелами). Ждем ваше резюме. В резюме обязательно укажите следующие данные: ФИО Дата рождения ...Переводынет заявокЗакрыт17 лет назад
Необходима команда разработчиков по продвижению сайта Бюро переводов. Все подробности после получения ваших примерных расценок на подобный проект.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт17 лет назад