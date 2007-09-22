Верстка Текста Word в PDF и Autocad

Необходимо заменить в Pdf и AutoCad английский текст на русский. В оригинале будут как чертежи, как на прилагаемом рисунке, так и просто текст.

Образец файла в приложении.

Всего ожидаетеся по данному проекту порядка 100-200 стр. Но работа будет постоянной. Заказы большие.

Жду в аське 274-113-195 или пишите на мейл [email protected]

P.S. Предложение новое, все 14 ответов были по старому проекту 2007 г., я лишь повторил тему, заменив задание.