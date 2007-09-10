Работа в фотошопе

Нужен человек для форматирования и предоставления в презентабельном и "удобоваримом" виде текстов на вэбсайте. ВНИМАНИЕ: Тексты писать не надо. Можно(если нужно для более удачного форматирования) чуть изменять и дополнять их, а также форматирование(используя абзацы, выделение цветом, подчёркивание ...