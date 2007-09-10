Работа в фотошопе

Нужно перевести шаблон для движка Datalife Engine с русского на английский (не языковый файл самого движка). При етом нужно составить протокол файлов, в которых был сделан перевод.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ПСД.
Некий аппарат, оранжевого цвета. Необходимо поменять цвета на 5 других, что бы вид остался естественный, с сохранением оттенков и отблесков.
Оставляйте ICQ.
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