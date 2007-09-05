Перевод шаблона DLE 6.2 с русского на английский

ПрочееЗакрыт2 заявки187 просмотров
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Нужно перевести шаблон для движка Datalife Engine с русского на английский (не языковый файл самого движка). При етом нужно составить протокол файлов, в которых был сделан перевод.

16 лет назад
JLang
Юрий 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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