Необходимо разработать дизайн двух открыток. Открытка поздравительная -День работников морского и речного траспорта. 1-я открытка предназначена для поздравления работников морского транспорта. 2-я открытка предназначена для поздравления работников речного транспорта. Открытки должны ...
Необходимо сверстать в Adobe Illustrator 400 стр.
Необходимо сверстать в Adobe Illustrator документ объемом 400 страниц. Под версткой подразумевается замена английского текста на русский. В оригинале помимо текста есть рисунки. Срок работы 2 недели.
Жду ваши предложения по аське 274-113-195 или пишите на мейл [email protected]
Заявки фрилансеров
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