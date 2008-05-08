Необходимо сверстать в Adobe Illustrator 400 стр.

Нужен дизайн визитки для фрилансера-консультанта (в частности для его блога), для продвижения бизнеса в оффлайне. Есть ТЗ, там - предпочтительные цветовые схемы, текст для визитки, идеи логотипа. Заметьте, что необходимо еще и придумать простенький логотип ...