Необходимо сверстать в Adobe Illustrator 400 стр.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт16 заявок382 просмотра

Необходимо сверстать в Adobe Illustrator документ объемом 400 страниц. Под версткой подразумевается замена английского текста на русский. В оригинале помимо текста есть рисунки. Срок работы 2 недели.

Жду ваши предложения по аське 274-113-195 или пишите на мейл [email protected]

17 лет назад
David
Павел 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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