Дизайн персональной визитки

Нужен дизайн визитки для фрилансера-консультанта (в частности для его блога), для продвижения бизнеса в оффлайне. Есть ТЗ, там - предпочтительные цветовые схемы, текст для визитки, идеи логотипа. Заметьте, что необходимо еще и придумать простенький логотип - в качестве логотипа послужит доменное имя, которое вы, как дизайнер, сможете как-то видоизменить, выделить шрифтами (т.е. ничего сверхсложного изобретать и рисовать не придется). По дизайну желательно видеть стильную профессиональную дизайнерскую работу.

Макет делаем в CorelDraw.

Предложения в личку и асю не СЛАТЬ, отписывайтесь здесь. Потом буду выбирать исполнителя. Без портфолио не стоит и пробовать.