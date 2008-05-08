Дизайн и верстка презентационного каталога для сети салонов цветов. Формат А4. необходима идея обложки. Полос будет 18 или 24. необходимо знать стоимость за дизайн и за верстку (за 1 полосу). будет использовано около 50 - ...
Дизайн персональной визитки
Нужен дизайн визитки для фрилансера-консультанта (в частности для его блога), для продвижения бизнеса в оффлайне. Есть ТЗ, там - предпочтительные цветовые схемы, текст для визитки, идеи логотипа. Заметьте, что необходимо еще и придумать простенький логотип - в качестве логотипа послужит доменное имя, которое вы, как дизайнер, сможете как-то видоизменить, выделить шрифтами (т.е. ничего сверхсложного изобретать и рисовать не придется). По дизайну желательно видеть стильную профессиональную дизайнерскую работу.
Макет делаем в CorelDraw.
Предложения в личку и асю не СЛАТЬ, отписывайтесь здесь. Потом буду выбирать исполнителя. Без портфолио не стоит и пробовать.
Заявки фрилансеров
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