Дизайн персональной визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт39 заявок439 просмотров

Нужен дизайн визитки для фрилансера-консультанта (в частности для его блога), для продвижения бизнеса в оффлайне. Есть ТЗ, там - предпочтительные цветовые схемы, текст для визитки, идеи логотипа. Заметьте, что необходимо еще и придумать простенький логотип - в качестве логотипа послужит доменное имя, которое вы, как дизайнер, сможете как-то видоизменить, выделить шрифтами (т.е. ничего сверхсложного изобретать и рисовать не придется). По дизайну желательно видеть стильную профессиональную дизайнерскую работу.

Макет делаем в CorelDraw.

Предложения в личку и асю не СЛАТЬ, отписывайтесь здесь. Потом буду выбирать исполнителя. Без портфолио не стоит и пробовать.

CorelDRAW
17 лет назад
metrod
Денис 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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