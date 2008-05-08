Дизайн рекламной листовки + модуля в газету

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт57 заявок659 просмотров

Здравствуйте.

1. Нужен цветной, яркий и завлекательный дизайн листовки, рекламирующей фитнес-услуги.

2. Нужен дизайн рекламного черно-белого модуля в газету (реклама вакансии в модельное агенство)

Жду ваших предложений.

Подробные требования отправлю в личку.

17 лет назад
bolotinaanna
Анна 
42 года
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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