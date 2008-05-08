Модуль в каталог

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок251 просмотр

Формат: TIFF, разрешение: 300 dpi, размер: 210х297 мм, выход за обрез: 2 мм). Моудль нужен завтра утром.

17 лет назад
ng_
67 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
Качественная и оперативная работа! Спасибо!
Четко сформулированное задание. Приятная работа.

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

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