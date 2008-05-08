Дизайн и верстка презентационного каталога для сети салонов цветов. Формат А4. необходима идея обложки. Полос будет 18 или 24. необходимо знать стоимость за дизайн и за верстку (за 1 полосу). будет использовано около 50 - ...
Модуль в каталог
Формат: TIFF, разрешение: 300 dpi, размер: 210х297 мм, выход за обрез: 2 мм). Моудль нужен завтра утром.
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