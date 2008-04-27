Буклет А4 в 3 сложения 4+4

Буклет А4 (писчий лист), в 3 сложения, цветность 4+4 (полноцвет 2 стороны)

Компоновка так, чтобы при необходимости можно было разрезать на 3 отдельных флаера, соответственно 3 разные тематики:

1.Стрип-театр (только девочки, желательно блондинка/ки и не худосочные на или около пилона желательно топлес)

2.СПА и Массаж Салон (девочки какие смотри выше делают массаж, желательно мыльный обязательно топлес)

3.Дискотека+Стрип+СПА = все вместе - но картинки другие, не повторяются.

Все хотедлось видеть в темных тонах с разноцветными огоньками как на дискотеке,

чтобы воспринемалось и целиком и по отдельности Название "Fun Time" размещаем в разбежку - внизу-вверху и опять внизу на каждой из частей