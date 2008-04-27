Дизайн и верстка презентационного каталога для сети салонов цветов. Формат А4. необходима идея обложки. Полос будет 18 или 24. необходимо знать стоимость за дизайн и за верстку (за 1 полосу). будет использовано около 50 - ...
Дизайн листовки А4
Необходимо предложить новый дизайн листовки для черноморских скоростных линий.
Старая листовка своё отработала и отделу маркетинга хочется чего то нового . Подробнее в переписке.
Старую листовку прикрепил к проекту. Инфу и фотоматериалы пришлем по по почте. К сожалению как всегда заказчику надо быстро.
Формат А4, 4+0 , мелованная 130гр.
Заявки фрилансеров
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