Дизайн листовки А4

Необходимо предложить новый дизайн листовки для черноморских скоростных линий.

Старая листовка своё отработала и отделу маркетинга хочется чего то нового . Подробнее в переписке.

Старую листовку прикрепил к проекту. Инфу и фотоматериалы пришлем по по почте. К сожалению как всегда заказчику надо быстро.

Формат А4, 4+0 , мелованная 130гр.