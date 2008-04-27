Дизайн листовки А4

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт31 заявка437 просмотров

Необходимо предложить новый дизайн листовки для черноморских скоростных линий.

Старая листовка своё отработала и отделу маркетинга хочется чего то нового . Подробнее в переписке.

Старую листовку прикрепил к проекту. Инфу и фотоматериалы пришлем по по почте. К сожалению как всегда заказчику надо быстро.

Формат А4, 4+0 , мелованная 130гр.

17 лет назад
Agoba
48 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн и верстка презентационного каталога

    Дизайн и верстка презентационного каталога для сети салонов цветов. Формат А4. необходима идея обложки. Полос будет 18 или 24. необходимо знать стоимость за дизайн и за верстку (за 1 полосу). будет использовано около 50 - ...

    Верстка полиграфии36 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Буклет А4 в 3 сложения 4+4

    $20

    Буклет А4 (писчий лист), в 3 сложения, цветность 4+4 (полноцвет 2 стороны) Компоновка так, чтобы при необходимости можно было разрезать на 3 отдельных флаера, соответственно 3 разные тематики: 1.Стрип-театр (только девочки, желательно блондинка/ки ...

    Верстка полиграфии34 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Изготовить макет А4 для печати

    В приложение схематичное изображение макета, нужно КРАСИВО сделать макет да цветной печати. Подобрать правильно фон, цвета, шрифты, размер, обработать фото, компановку на странице. Надо сделать в течение 3 часов. Фото отправлю на ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нарисовать привлекательную визитку

    Нужно сделать максимально красивую и удобную визитку для нашей компании. Изготовлено в кореле должно быть! Бюджет не большой! Обещаю за хорошую работу - хороший отзыв и рекомендацию о Вас своим клиентам нашей фирмы! Сам ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн брошюры A4 - 2 сгиба

    $60

    Здравствуйте, Нужно сделать дизайн брошюры до вечера воскресенья. ТЗ на английском. Публиковать результат нельзя. Оплата (в замен на вектор / исподники) после принятия ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн плаката на вечеринку

    Необходимо выполнить плакат формата А3 и флаер формата А5 в едином стиле. По дизайну: В СССР был плакат с женщиной на красном фоне, держащей в одной руке серп, а в другой ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн плаката

    $100

    ТЗ на изготолвение плаката формат: А2, 300 dpi, CMYK компания торгует быт. техникой www.ladomir.ru 1) на плакате основная экспозиция; 2) бытовая техника красиво заверстанная; ...

    HTML
    Верстка полиграфии38 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ваши предложения по полиграфии в МСК и Питере?

    Интересуют расценки, качество, сроки, тираж выпуска. Готовы выслушать любые предложения по полиграфическому направлению. Конкретно нас интересует выпуск буклетов либо инфо-листовок размера ~А4/4

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад