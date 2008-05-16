Отрисовать визитку в печать

Необходимо отрисовать на основе прилагаемого скана макет двустороней визитки в печать (pdf, под обрез, шрифты в кривых) - всего 5 визиток, различаться будут ФИО, должность, телефон и текст на обороте.

Точное сответствие шрифтов необязательно. Главное - аналогичная цветовая гамма, ну и чтобы смотрелось не хуже))

Сроки - 1 день, оплата по факту, после подтверждения валидности макета типографией..