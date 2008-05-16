Отрисовать визитку в печать

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен23 заявки459 просмотров

Необходимо отрисовать на основе прилагаемого скана макет двустороней визитки в печать (pdf, под обрез, шрифты в кривых) - всего 5 визиток, различаться будут ФИО, должность, телефон и текст на обороте.

Точное сответствие шрифтов необязательно. Главное - аналогичная цветовая гамма, ну и чтобы смотрелось не хуже))

Сроки - 1 день, оплата по факту, после подтверждения валидности макета типографией..

17 лет назад
Abram
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

ash_e
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
26 отзывов(-1)
17 лет назад
$20
1 день
Очень понравилось работать с Еленой. Творчески подошла к задаче, консультировала по всем текущим моментам. Несмотря на то, что работа оказалась несколько сложнее, чем предполагали изначально, сделано качественно и в срок. Будем сотрудничать!
Отзыв самый положительный. 10 баллов. Исполняет обещанное, можно договорится) В общем хороший человек!

Заявки фрилансеров

ash_e
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
26 отзывов(-1)
17 лет назад

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