Баннер 3х10 м

Нужно сделать максимально красивую и удобную визитку для нашей компании. Изготовлено в кореле должно быть! Бюджет не большой! Обещаю за хорошую работу - хороший отзыв и рекомендацию о Вас своим клиентам нашей фирмы! Сам ...