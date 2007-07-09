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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
16 лет назад
Всё было выполнено в точности с ТЗ и в кратчайшие сроки. Очень приятно было работать. Постоянно на связи.