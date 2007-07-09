metrod

Денис Крупин metrod

 
38 летРоссия/Рязань
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
yarega
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
16 лет назад
HTML-верстка 1.5 макета
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Java скрипт подстановки данных.
Всё было выполнено в точности с ТЗ и в кратчайшие сроки. Очень приятно было работать. Постоянно на связи.