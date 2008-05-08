Оформление торгового автомата

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт16 заявок248 просмотров

Соответственно нужно сделать красивые картинки на торговый автомат, торговый автомат выглядит примерно так как во вложении ... нужно сделать красиво – стильно и достаточно быстро.

пожалуйста напишите стоимость и предполагаемый срок исполнения.

17 лет назад
lotomat
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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