Дизайн 2-х открыток

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Необходимо разработать дизайн двух открыток.

Открытка поздравительная -День работников морского и речного траспорта.

1-я открытка предназначена для поздравления работников морского транспорта.

2-я открытка предназначена для поздравления работников речного транспорта.

Открытки должны быть выполнены в едином стиле.

При использовании "видовых" картинок, фотографий необходимо учитывать, чтобы открытка была одинаково понятна и приятна и для порта Санк-Петербург, и для Владиостока, для Новоросийска, и для ..... всех других регионов.

Открытка для речников также не должна быть привязана к определенному региону.

Открытка будет рассылаться из Санкт-Петербурга, поэтому можно использовать и эту тему в открытке.