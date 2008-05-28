Дизайн 2-х открыток

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен29 заявок2281 просмотр
#1$

Необходимо разработать дизайн двух открыток.

Открытка поздравительная -День работников морского и речного траспорта.

1-я открытка предназначена для поздравления работников морского транспорта.

2-я открытка предназначена для поздравления работников речного транспорта.

Открытки должны быть выполнены в едином стиле.

При использовании "видовых" картинок, фотографий необходимо учитывать, чтобы открытка была одинаково понятна и приятна и для порта Санк-Петербург, и для Владиостока, для Новоросийска, и для ..... всех других регионов.

Открытка для речников также не должна быть привязана к определенному региону.

Открытка будет рассылаться из Санкт-Петербурга, поэтому можно использовать и эту тему в открытке.

17 лет назад
taras0v
Юрий 
63 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

rotor
71 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Предложена достаточно интересная и оригигальная идея открыток. Выбран в качестве победителя конкурса.
gowais
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

rotor
71 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
gowais
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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