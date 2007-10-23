Репетиторы Москвы

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок252 просмотра
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Необходим Интернет-проект по подбору репетиторов.

То есть порект, куда репетиторы могут разместить информацию о себе, а граждане, нуждающиеся в репетиторах, могли бы их выбрать. Так же, пользователи должны иметь возможность оставлять заявки на, например, "репетитор по математике за 8-11 классы", после чего специально обученный человек подбирает для пользователя оптимальный вариант.

Наиболее похожие сайты на то, что хотим мы: repetitors.info, repetitors.org.

16 лет назад
Shpigl
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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