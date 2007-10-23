2 портала

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок328 просмотров
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www.blizkie.ru + www.rodnie.ru (ТЗ в приложении)

родные.ру – некоммерческий и направлен на координацию благотворительной помощи воспитанникам детдомов и др. подобных учреждений.

нужен: дизайн, верстка, программинг

близкие.ру – организация развлекательных встреч с он-лайн оплатой участниками

нужен: программинг (нынешний дизайн: www.blizkie.ru ; верстка: http://trike.ru/blizkie/new.html )

Требования:

– серьезная фирма, имеющая солидные опыт и портфолио

– имеющая возможность подключить вэб-технолога

– гарантирующая дальнейшую поддержку

– оплата поэтапная

Сообщения "мы сделаем", "мы готовы", " готов к сотрудничеству" – не несут никакой инфо, не тратьте время.

Присылайте на [email protected] инфу:

– сколько программистов в штате, их портфолио

– какую CMS Вы предлагаете использовать для этих проектов

– за какой срок планируется все сделать

– какие вопросы (неточности) Вы заметили в ТЗ

– какие предложения, идеи (замечания) вы сразу можете внести в проект в целом и в техническую часть

16 лет назад
velodimir
Владимир 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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