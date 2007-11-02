x_RiDer

Александр x_RiDer

 
36 летУкраина/Запорожье
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
16 лет назад
Создание сайта на Оскомерце
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!