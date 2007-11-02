Создание и настройка сайта для автоклуба

$500
Сайты «под ключ»Завершен24 заявки277 просмотров
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Для украинского автомобильного клуба необходимо создать сайт с форумом, который будет похож по дизайну и функциональным возможностям, на Клуб Lexus Россия club-lexus . ru

В качестве базовой CMS для форума предполагается использовать IPB версии 2.х и выше, но если у фрилансера есть опыт работы с другой, которая будет равна по функциональным возможностям к вышеуказанной, в таком случае мы готовы рассматривать этот вариант, но demo системы обязательно.

Структура сайта:

1. О клубе

Информация, События, Участники, Символика

2. Авто

История марки, Каталог автомобилей, База знаний, Маркет

3. Клуб

Партнеры, Программы клуба, Устав

4. Форум

5. Фотоальбом

6. Файл-сервер

7. Поиск

8. Контакты

Называйте вашу цену и сроки исполнения. Оплата может быть выполнена, как при помощи безопастной сделки, так и оплаты напрямую.

По всем вопросам прошу писать в ЛС.

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16 лет назад
interwebmedia
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
soma
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
2 дня
Отличный дизайнер! Сделал то, что я именно хотел, и доработал макет почти молниеносно! Макет предоставил как в psd, так и png формате. Оценка 10 из 10!
Максим грамотно подходит к оформлению технического задания, дает объективные замечания. С удовольствием соглашусь работать снова!
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