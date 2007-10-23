Информационный сайт по туризму в Финляндии

Предусматривает продолжительное сотрудничество. Основные задачи: на первом этапе, придать высоко эстетический вид, поправить размеры и качество фото, шрифта, размеры разделов и т.д. В случае непреодолимых сложностей дать рекомендации. Размещение баннеров. Создание баннеров (оплата отдельно). Наполнение разделов мы делаем сами, но в перспективе, возможность быстрого размещения материала заказчика. Предлагаем поэтапное сотрудичество, через каждые три месяца возможно изменение бюджета, в зависимости от объёма работы. Сейчас предлагаем 150 долл в месяц.

Будем рады получить дополнительные рекомендации.

Возможно в структуре сайта придется разбираться самим, его создатель молчит.

Адес: www.bridgeinfo.ru \ [email protected]