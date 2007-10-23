Доработка сайта компании

нужен сайт для музыкального портала
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что имеем:
1. Сайт www.aq.kiev.ua
2. Дизайн, который устраивает. Возможны некоторые коррективы
3. Более-менее актуальное наполнение.
4. Интерьер нескольких помещений с рекламными носителями, выполненных в 3D MAX
Что надо:
1. Добавить на сайт что-то вроде виртуальной экскурсии, основываясь на 3D. Посетитель должен получить представление о помещении, расположении рекламных конструкций в нем, получить ифнормацию о них и увидеть их фотографии. Насколько я понимаю это может быть Cortona, Blaxxun (или аналоги). Может Flash, но не уверен, что он такое умеет малой кровью. Должна біть возможность приближать, удалять, двигаться внутри 3D модели, переходить с одной комнаты в другую и в случае заинтересованности кликать на рекламоноситель и получать по нему информацию.
Таких помещений будет 8 шт. Количество рекламоносителей в помещениях - от 4 до 30. Общее количество рекламоносителей - около 100
Если у вас есть другой вариант исполнения - буду признателен за ссылку на пример
2. Внести коррективы в информацию, размещенную на сайте.
3. Периодически (1 раз в неделю) вносить изменения на сайте для поддержания актуальности (информация по проектам, информация по рекламным плоскостям).
Пожелания:
1. Хорошая техническая подготовка
2. Оперативность в работе, адекватность
Ценовые предложения должны содержать стоимость единоразовой работы и месячную стоимость поддержания актуальности сайта.
Аналогичные по сложности примеры работ приветствуются.
Вот примеры, 3D экскурсий, выполненные на Сortona. http://www.parallelgraphics.com/products/cortona/best/?curr=0.
Тут в основном достаточно сложная графика. У нас предпологается графика попроще. Меньше текстур и детализации. (см. прикрепленный файл)
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА К ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ!
Не оставляйте простых ссылок на ваши сайты, фраз "сделаем", "обращайтесь к профессионалам", "нет вопросов" и пр.
У меня есть конкретная задача. И мне нужны варианты ее решения. А от претендентов - примеры подобных работ и стоимость таких решений.
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