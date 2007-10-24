Интернет-магазин

Нужен полность готовый сайт, выложенный на хостинге. Нужно сделать всё, начиная с дизайна. Хостинг пока еще не выбрал, также не определился с cms, здесь я надеюсь на совет того, кого выберу исполнителем. Сайт будет про спрот (фубол, хоккей, ...