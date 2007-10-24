Сайт на bitrix

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок136 просмотров
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Господа добрых суток. Нужен сайт функционирующий на CMS Bitrix. По функционалу схожий с выборами. Есть группа пользователей - условно депутаты(фото, биография, блог) и просто зарегистрированные пользователи(форум, задать вопрос депутату(вопрос -ответ доступны для просмотра всем посетителям). Ну и самое главное - возможность отдать свой электронный голос за "депутата" зарегестрированному пользователю. Вот такое ТЗ в кратце.

16 лет назад
koalw
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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