Сайт с БД и оффлайн-клиент для PC/Poket PC/мобилы

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок310 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создание сайта, накапливающего определенные виды статистических данных с последующей обработкой и выдачей отчетов (графических и цифровых). Работа и сбор данных - в он-лайн и оффлайн режимах, т.е. потребуется написание некоего клиента для PC/Pocket PC / смартфонов и мобильных телефонов для оффлайнового накопления данных и последующей отсылки / синхронизации данных в БД на сайте.

Примерный вид главной страницы приведен в аттачменте.

Требования - форма остается той-же, возможность изменения формы, цвета, надписей и действий кнопок по выбору посетителя (дополнительная страница настроек).

Последующая обработка базы данных по запросу; математика по статистике и создание отчетов в графическом и ином виде.

Недетализованное техзадание прилагается. Дополнительно на следующем этапе будет выслан Excel файл с соответствующими макросами, которые работают именно так, как мне потребуется получить на сайте и в оффлайн-клиенте

** Желательно умение и опыт работы с AJAX

16 лет назад
gliwork
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин

    Магазин по продаже МП3 музыки (полностью легальный), с системой безопасности, системой статистики, системами оплат по б/н (банковские карты), веб-деньги, СМС-сервис. Так же куча сервисов для музыкантов, интеграция модулей сайта в блоги и форумы, система автоматической конвертации ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт - новостной блок

    Нужен полность готовый сайт, выложенный на хостинге. Нужно сделать всё, начиная с дизайна. Хостинг пока еще не выбрал, также не определился с cms, здесь я надеюсь на совет того, кого выберу исполнителем. Сайт будет про спрот (фубол, хоккей, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Информационный сайт по туризму в Финляндии

    $150

    Предусматривает продолжительное сотрудничество. Основные задачи: на первом этапе, придать высоко эстетический вид, поправить размеры и качество фото, шрифта, размеры разделов и т.д. В случае непреодолимых сложностей дать рекомендации. Размещение баннеров. Создание баннеров (оплата отдельно). ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать сайт под ключ со статьями

    $250

    Необходимо создать сайт, на котором будут размещаться тематические статьи "создание, поддержка и продвижение сайтов" и ссылки на интернет ресурсы. Главная страница представлена меню, функциями сайта, кратким обзором последних статей. На всех страницах сайта ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта

    $500

    Сайт тоже для компании-производителя молодежной одежды. Нужен небольшой сайт с каталогом продукции.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад