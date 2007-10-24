Сайт с БД и оффлайн-клиент для PC/Poket PC/мобилы

Требуется создание сайта, накапливающего определенные виды статистических данных с последующей обработкой и выдачей отчетов (графических и цифровых). Работа и сбор данных - в он-лайн и оффлайн режимах, т.е. потребуется написание некоего клиента для PC/Pocket PC / смартфонов и мобильных телефонов для оффлайнового накопления данных и последующей отсылки / синхронизации данных в БД на сайте.

Примерный вид главной страницы приведен в аттачменте.

Требования - форма остается той-же, возможность изменения формы, цвета, надписей и действий кнопок по выбору посетителя (дополнительная страница настроек).

Последующая обработка базы данных по запросу; математика по статистике и создание отчетов в графическом и ином виде.

Недетализованное техзадание прилагается. Дополнительно на следующем этапе будет выслан Excel файл с соответствующими макросами, которые работают именно так, как мне потребуется получить на сайте и в оффлайн-клиенте

** Желательно умение и опыт работы с AJAX