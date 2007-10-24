Создание портала для сервисного центра по ремонту

Требуется создание сайта, накапливающего определенные виды статистических данных с последующей обработкой и выдачей отчетов (графических и цифровых). Работа и сбор данных - в он-лайн и оффлайн режимах, т.е. потребуется написание некоего клиента для PC/Pocket ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо Создание 2-го ПОРТАЛА для сервисного центра по ремонту Аудио-Видео техники.
Для более конкретного представления о задаче привожу два адреса сайтов с подобной тематикой. http://www.iceberg.ru/ , http://www.777-0-777.ru/,
Необходимо создать: конкурентно способный дизайн и привлекательность портала, Форум, Интернет магазин.
Только конкретные предложения от конкретных людей с ОПЫТОМ.
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