Нужно два сайта

1.Торговая компания.

Торговля товарами для пикника.

Заставка должна нести смысл тепла семейного уикенда и встречи друзей.(если это

можно совместить).Желательно яркие краски природы и можно загородного дома.

Пример-сайт www.grillkoff.ru. Система управления должна быть наподобее как на

сайте http://drev-ugol.ru/Также нравится сайт /www.forester-tm.ru-при этом

полная противоположность. Но все-таки первый вариант предпочтительнее.

2.Производство.

Так как помимо производства товаров для пикника на предприятии ремонтируются

электродвигатели и производятся штамповочные работы на заказ, наверное можно

рассмотреть сайты: /www.remont.vemp.ru,www.remel.ru,www.epr.ru

Сколько это будет стоить?(каждый сайт)