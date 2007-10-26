Разработка и поддержка сервиса

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки206 просмотров
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Nado razrabotat` web-dvizok dlja u4eta traffika, prohodjas4ego 4erez nego(tipa TDS), ustanovit` ego na server i v6polnjat` ego podderzku.

Trebovanija:

1. Minimalnaja nagruzka na server.

2. B6strota ispolnenija scriptov kak na servere tak i na mashine klienta.

16 лет назад
badb
Эстония
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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