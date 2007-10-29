Крупный Web 2.0 проект

Создать простенький сайт на NetObjects Fusion 10 предложите цену
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем команду удаленных разработчиков для создания портала на PHP.
Основой портала служит web 2.0, подробное тз предоставляется после собеседования
Необходимы знание:
- Zend_Framework, Mysql, jQuery.
- SVN – на уровне пользователя.
- Документирования кода в стиле: phpDocumentor
- Объектно - ориентированное программирование.
Требования:
Умение читать документацию и выполнять требования, которые в ней описаны. Выполнять работу в намеченные сроки. Работа будет вестись через наш svn-сервер
От Вас:
- Соответствении указанным требованиям
- Возможность работать не менее 8 часов в день над проектом
- Возможность посвятить проекту до 3 месяцев работы
- Пример Вашего кода для его оценки, плюс резюме.
Рассмотрим как предложения от команд (5-6 человек), так и отдельных разработчиков.
Нужны профессионалы, минимум 4 года стажа в PHP.
Оплата:
ТЗ расценено по трудоемкости в человеко-часах, оплата идет по согласованному рейту в час (рейт зависит от вашего предложения + оценки нами качества вашего кода)
Работа по договору. Оплата банковским переводом.
На [email protected] ждем ваши:
- резюме на каждого члена команды или всю команду
- пример кода (ок. 10 кб, пример php, java-скрипт, работа с БД)
- указание вашего рейта оплаты в час
- указание количества доступных разработчиков.
2 обязательных условия участия в проекте: подписание и соблюдение 2-х документов: соглашение о неразглашении конфиденциальной информации + документа, который называется "Условия работы над проектом", высылается после получения от вас заявки на участие.
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