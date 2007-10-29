Крупный Web 2.0 проект

$10000
Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки719 просмотров
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Ищем команду удаленных разработчиков для создания портала на PHP.

Основой портала служит web 2.0, подробное тз предоставляется после собеседования

Необходимы знание:

- Zend_Framework, Mysql, jQuery.

- SVN – на уровне пользователя.

- Документирования кода в стиле: phpDocumentor

- Объектно - ориентированное программирование.

Требования:

Умение читать документацию и выполнять требования, которые в ней описаны. Выполнять работу в намеченные сроки. Работа будет вестись через наш svn-сервер

От Вас:

- Соответствении указанным требованиям

- Возможность работать не менее 8 часов в день над проектом

- Возможность посвятить проекту до 3 месяцев работы

- Пример Вашего кода для его оценки, плюс резюме.

Рассмотрим как предложения от команд (5-6 человек), так и отдельных разработчиков.

Нужны профессионалы, минимум 4 года стажа в PHP.

Оплата:

ТЗ расценено по трудоемкости в человеко-часах, оплата идет по согласованному рейту в час (рейт зависит от вашего предложения + оценки нами качества вашего кода)

Работа по договору. Оплата банковским переводом.

На [email protected] ждем ваши:

- резюме на каждого члена команды или всю команду

- пример кода (ок. 10 кб, пример php, java-скрипт, работа с БД)

- указание вашего рейта оплаты в час

- указание количества доступных разработчиков.

2 обязательных условия участия в проекте: подписание и соблюдение 2-х документов: соглашение о неразглашении конфиденциальной информации + документа, который называется "Условия работы над проектом", высылается после получения от вас заявки на участие.

16 лет назад
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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