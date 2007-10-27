SMS сервис

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок353 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача:

Создание SMS сервиса, на подобии SMSCoin, SMSexpress

От вас:

1. Портфолио

2. Отзывы

3. Ваше предложение по варианту исполнения (т.е. работа напрямую с операторами, или же через больших посредников)

4. Если через посредников, то каких?

Остальное обсуждается с каждым отдельно.

16 лет назад
Andrio_Weblancer
Андрей 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
  • Похожие заказы

  • Нужен сайт-портфолио фотографа.

    $400

    Здравствуйте! Мне нужен сайт-портфолио для моих фотографий на флеше. Требования следующие. 1. Создание и управление. Я НЕ флэш-вэб программист, и поэтому мне нужен понятный и доступный интерфейс-программа, при помощи которой я могу спокойно и быстро обновлять фотографии и информацию ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Есть хороший проект и надо его воплотить в жизнь

    Требуется: Программер (написание движка для сайта + модули) Дизайнер (создание дизайна сайта + стиль) Все кто примут непосредственное участие в проекте будут его правообладателями. Проект выгодный и приносит доход. Думаю будет иметь большую популярность и ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт для рекламного агентства

    Для рекламного агентства (г. Киев) нужно создать позитивный сайт с системой управления, без флеш-анимации. Агентство специализируется на печатной рекламе. Хочется иметь современный, легкий, быстрый сайт, отражающий слоган: "Работа в радость!", который будет наполняться и поддерживаться ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет Магазин по продаже CD

    $500

    Необходимо создание Интернет Магазина по продаже игровых CD. Стандартный функционал(удобный каталог, поиск, оформление заказа) плюс партнерская программа и ЧПУ. Легкий дизайн. Не флудим пожалуйста в приват, icq и email.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно два сайта

    1.Торговая компания. Торговля товарами для пикника. Заставка должна нести смысл тепла семейного уикенда и встречи друзей.(если это можно совместить).Желательно яркие краски природы и можно загородного дома. Пример-сайт www.grillkoff.ru. Система управления должна быть наподобее как на сайте http://drev-ugol.ru/Также нравится сайт ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад