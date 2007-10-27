SMS сервис

Задача:

Создание SMS сервиса, на подобии SMSCoin, SMSexpress

От вас:

1. Портфолио

2. Отзывы

3. Ваше предложение по варианту исполнения (т.е. работа напрямую с операторами, или же через больших посредников)

4. Если через посредников, то каких?

Остальное обсуждается с каждым отдельно.