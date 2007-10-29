Создать простенький сайт на NetObjects Fusion 10

Задача: Создание SMS сервиса, на подобии SMSCoin, SMSexpress От вас: 1. Портфолио 2. Отзывы 3. Ваше предложение по варианту исполнения (т.е. работа напрямую с операторами, или же через больших посредников) 4. Если через посредников, то каких? Остальное обсуждается с каждым отдельно.