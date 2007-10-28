Цветочный интернет магазин

Необходимо подобрать дизайн и установить систему управления сайтом для портала, где будут выкладываться программы и прочее, а также его администрировать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен полноценный интернет магазин с креативным дизайном и хорошо читаемым поисковиками ,по окончанию перенос на хостинг.
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