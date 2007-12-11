Сайт ди-джея

Огромное спасибо за работу, творческий подход и креатив, самое главное радует это то что команда очень остро реагирует и все вещи понимает не на свой лад а именно моими глазами, так как я себе все и представлял, а в наше время это самое главное, перебрав с 20 предложений которые делали совсем не то я очень рад что вышел на команду действительно Профессионалов с большой буквы в своем деле, спасибо и так держать!