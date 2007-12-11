Сайт ди-джея

$800
Сайты «под ключ»Завершен44 заявки353 просмотра
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Требуется качественный оригинальный сайт для ди-джея, обязательно наличие портфолио

16 лет назад
djsid
Гость 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Lelya
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$800
14 дней
Огромное спасибо за работу, творческий подход и креатив, самое главное радует это то что команда очень остро реагирует и все вещи понимает не на свой лад а именно моими глазами, так как я себе все и представлял, а в наше время это самое главное, перебрав с 20 предложений которые делали совсем не то я очень рад что вышел на команду действительно Профессионалов с большой буквы в своем деле, спасибо и так держать!
Очень рада была получить заказ и работать над проектом. Заказчик честко формулирует задачу и гарантирует оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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