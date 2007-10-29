Создание под ключ сайта

Требуется информационный сайт - визитка (тетрадка) на страниц 10-15. Произведственное малое предприятие "Центр Графического Дизайна Контур". Предлагайте цены. Требуется только скилет. Наполнение кантентом не требуетя. Сайт должен быть лёгким, смотрибельным и недорогим. Основные разделы: О ...
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тема фото и арт. В дальнейшем возможно еще несколько дизайнов за отдельную плату. Также в дальнейшем возможна поддержка и наращивание проэкта. Все продолжения в зависимости от качества работы. Подробности в личке.
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