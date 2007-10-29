Создать сайт с нуля

Необходимо создать качественный сайт, посвященный компании Telme(IP телефония). Сайт должен быть оригинальным, не должен быть создан по шаблону. Там должен быть форум, а самое главное надо, чтобы люди могли подключаться под меня как Free Member. Инфу о компании смотрите на сайте http://web2.telme.sg.