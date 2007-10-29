Флэш игра в карты, казино, аналог одного сайта.

Необходимо создать качественный сайт, посвященный компании Telme(IP телефония). Сайт должен быть оригинальным, не должен быть создан по шаблону. Там должен быть форум, а самое главное надо, чтобы люди могли подключаться под меня как Free Member. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт, по своей функциональности максимально приближенный к http://www.livegames.ru
Игр будет Намного меньше.
Требуется разрабочтик или группа разработчиков, с большим опытом разработки таких проектов,
работы с играми, с опытом подключения биллинговых систем (по СМС, вебмани и др.).
От вас:
1. портфолио с ссылками на ваши проекты
2. сроки - примерно, за сколько сдадите проект
3. цена.
Будет составлено полное ТЗ + заключен договор.
- Похожие заказы
- $1000Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт16 лет назад
- $700
тема фото и арт. В дальнейшем возможно еще несколько дизайнов за отдельную плату. Также в дальнейшем возможна поддержка и наращивание проэкта. Все продолжения в зависимости от качества работы. Подробности в личке.Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется информационный сайт - визитка (тетрадка) на страниц 10-15. Произведственное малое предприятие "Центр Графического Дизайна Контур". Предлагайте цены. Требуется только скилет. Наполнение кантентом не требуетя. Сайт должен быть лёгким, смотрибельным и недорогим. Основные разделы: О ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $10000
Ищем команду удаленных разработчиков для создания портала на PHP. Основой портала служит web 2.0, подробное тз предоставляется после собеседования Необходимы знание: - Zend_Framework, Mysql, jQuery. - SVN – на уровне пользователя. - Документирования кода в стиле: phpDocumentor - Объектно - ориентированное ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Создать простенький сайт на NetObjects Fusion 10 предложите ценуСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен полноценный интернет магазин с креативным дизайном и хорошо читаемым поисковиками ,по окончанию перенос на хостинг.Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходимо подобрать дизайн и установить систему управления сайтом для портала, где будут выкладываться программы и прочее, а также его администрировать.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $600
Портал.Средней сложности. Знания програмиста,выше среднего.Только для тех, кто не тянет время, придумывая отговорки. Оставляйте icq и портфолио.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1200
Господа, исполнитель выбран проект вроде стартанул, спасибо.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется создание сайта под ключ. Тематика: адресно-телефонный справочник, аналогичный Желтым Страницам, Большой Телефонной книге и т.п. Вопросы и предложения - в эту тему, в приват или на почту [email protected], ICQ 482306710Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт16 лет назад