Создание сайта

Уважаемые господа. У меня есть желание создать свой сайт знакомств с нуля и под ключ. Стандартный интерфейс,администрирование, анкеты, поиск, расположение банеров и др. В принципе желание создать такой же сайт как и Loveplanet.ru, только с другой целью знакомства без ...