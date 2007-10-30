Сайт

$500
Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок300 просмотров
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Нам нужен наиболее полный почтовый клиент

(календарь,адресная книга и тд.) и желательно возможность изменить дизайн, чтобы

когда заходишь на модуль почты создавалось впечатление сайта, который выполнен в

одном стиле.Также вопрос:

Нам нужна и англоязычная версия сайта, так что учтите это когда будете составлять

коммерческое предложение. Что касается фотогалереи хотелось бы что бы она выглядела

примерно так как на сайте www.guess.com. Учтите пожалуйста эти моменты, так хотелось

бы наиболее точно узнать стоимость, чтобы не было потом недоразумений. На счет

дизайна: на главной странице предположительно (все в трехмерном виде)дорога

уходящая вдаль и на заднем плане город,например,Нью-Йорк.10 зарегистрированных

пользователей будут персонажами отрисованными в определенном стиле(стиль не

определен),которые как-то будут располагаться на этой главной страничке. Нам

объясняли в другой компании на счет персонажей, если их придумывать вырисовывать

-это одна цена и значительно выше, а если взять из банка или какой-либо галереи и

обрисовать,то это уже совсем другая цена...просчитайте эти два варианта в смете и

как измениться окончательная цена в зависимости от этих двух вариантов. На счет

флеша -считайте что почти на каждой странице будет небольшие элементы флеш

анимации(например, наводишь на персонажа мышкой и он машет рукой)но весь сайт на

флеше не должен быть, так как я уже говорила некоторые пользователи будут

использовать модем..

16 лет назад
wwwerh
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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