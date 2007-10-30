Сайт-визитка (Flash + HTML + PHP) Муз.группа

Необходимо перевести сайт http://www.mogilev.biz на NetCat. На выходе должен быть полностью работоспособный сайт с имеющейся сейчас там информацией (около 180 страниц + около 50 страниц рубрик). Если есть возможность сохранить теперешнюю структуру – доп. плюс. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание сайта:
Сайт-визитка музыкальной поп-рок группы. Пять молодых девчонок (17-19 лет). Аудитория группы - молодежь 14-20 лет.Шапка сайта анимированный Flash, остальной контент html. Пример хорошего сайта: http://www.debbie-rockt.com/news.php
Требования к сайту:
- Простота в управлении конечным пользователям
- Простое, удобное и логичное администрирование и добавление контента
- Легкий при загрузке
- Возможность добавления доп. разделов в структуру
- Двуязычная поддержка (клон сайта на английском языке – выбор языка при загрузке)
Структура и разделы сайта:
1. Новости
2. Группа (информация о участниках – 5 под разделов)
3. О группе (разделы: пресса, история, пресс релиз… всего 5 под разделов)
4. Фото (фото галерея)
5. Музыка и видео (контент скачать, посмотреть и т.д.)
6. Афиша (график гастролей, заявка на выступление, тех райдер и т.д.)
7. Фан зона (не определенно пока наполнение)
8. Форум
9. Ссылки на партнеров и друзей.
+ онлайн плеер
Дополнительная информация:
В работе над проектом вас будет консультировать наш дизайнер. Примерный набросок «каркаса» и структуры на бумаге уже есть. Еще раз посмотрите пожалуйста на пример удачного сайта http://www.debbie-rockt.com/news.php
Требования к соискателям:
- наличие портфолио обязательно
- место жительства РФ
- возраст и пол значения не имеют
Оплата:
20% предоплата
40% по проработке движка
40% по факту сдачи
По результатам сдачи работы возможна работа на постоянной основе.
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