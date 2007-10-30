Сайт-визитка (Flash + HTML + PHP) Муз.группа

Описание сайта:

Сайт-визитка музыкальной поп-рок группы. Пять молодых девчонок (17-19 лет). Аудитория группы - молодежь 14-20 лет.Шапка сайта анимированный Flash, остальной контент html. Пример хорошего сайта: http://www.debbie-rockt.com/news.php

Требования к сайту:

- Простота в управлении конечным пользователям

- Простое, удобное и логичное администрирование и добавление контента

- Легкий при загрузке

- Возможность добавления доп. разделов в структуру

- Двуязычная поддержка (клон сайта на английском языке – выбор языка при загрузке)

Структура и разделы сайта:

1. Новости

2. Группа (информация о участниках – 5 под разделов)

3. О группе (разделы: пресса, история, пресс релиз… всего 5 под разделов)

4. Фото (фото галерея)

5. Музыка и видео (контент скачать, посмотреть и т.д.)

6. Афиша (график гастролей, заявка на выступление, тех райдер и т.д.)

7. Фан зона (не определенно пока наполнение)

8. Форум

9. Ссылки на партнеров и друзей.

+ онлайн плеер

Дополнительная информация:

В работе над проектом вас будет консультировать наш дизайнер. Примерный набросок «каркаса» и структуры на бумаге уже есть. Еще раз посмотрите пожалуйста на пример удачного сайта http://www.debbie-rockt.com/news.php

Требования к соискателям:

- наличие портфолио обязательно

- место жительства РФ

- возраст и пол значения не имеют

Оплата:

20% предоплата

40% по проработке движка

40% по факту сдачи

По результатам сдачи работы возможна работа на постоянной основе.