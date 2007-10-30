Сайт знакомств (встреч)

Уважаемые господа.

У меня есть желание создать свой сайт знакомств с нуля и под ключ.

Стандартный интерфейс,администрирование, анкеты, поиск, расположение банеров и др.

В принципе желание создать такой же сайт как и Loveplanet.ru,

только с другой целью знакомства без изменения

основного принципа работы сайта.

К примеру изменение и добавление критериев "цели", "увлечения",

при регистрации обязательно фото, создание VIP регистрации

чезез SMS билинг, webmoney и др.

С уважением Александр.

Быстрее приму решение если есть портфолио аналогичных работ.