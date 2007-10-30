Необходим сайт

Нам нужен наиболее полный почтовый клиент (календарь,адресная книга и тд.) и желательно возможность изменить дизайн, чтобы когда заходишь на модуль почты создавалось впечатление сайта, который выполнен в одном стиле.Также вопрос: Нам нужна и англоязычная версия сайта, так что ...