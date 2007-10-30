Создание портала

Уважаемые господа. У меня есть желание создать свой сайт знакомств с нуля и под ключ. Стандартный интерфейс,администрирование, анкеты, поиск, расположение банеров и др. В принципе желание создать такой же сайт как и Loveplanet.ru, только с другой целью знакомства без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать портал подобный www.3dmir.ru
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1.Оригинальный дизайн(с флеш меню) Верстка
2.Форум(возможность отсылки с форума о новых темах зарегестрированным пользователям), чат.
3.Регистрация(Каждый пользователь имеет свой кабинет, счет (web money,E-gold) и.т.д.
4.Возможность закачки любых файлов
5.Возможность создавать и проводить конкурсы.
6.Возможность установления лимита скачивания файлов для незарегистрированных пользователей, и возможность продажи файлов(web money,E-gold).
7.Стандартные функции.
8.Рейтинг Участников.
9.Возможность владельцу создавать конкурсы и закачивать файлы,в том числе и статичную информацию.
9.Возможность Администрирования всего этого через удобный интерфейс.
Вероятно добавятся еще 2-5 пунктов.
Варианты: http://popoff.donetsk.ua/text/work/light/#main
Предлагайте свои варианты.
Сроки: 3 недели со дня утверждения.
Пожелания:Требуется проффесиональный подход к работе,так же опыт работы с подобными проектами.
Нужен качественный портал,С отличной системой администрирования(Ваши предложения).
К дизайну нужно подойти тоже серьезно(Ничего особенного) но со стилем и вкусом.
Сроки необходимо выдержать день в день.
За нестандартный подход и оригинальные предложения последует вознагрождение.
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