Создание портала

Необходимо создать портал подобный www.3dmir.ru

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1.Оригинальный дизайн(с флеш меню) Верстка

2.Форум(возможность отсылки с форума о новых темах зарегестрированным пользователям), чат.

3.Регистрация(Каждый пользователь имеет свой кабинет, счет (web money,E-gold) и.т.д.

4.Возможность закачки любых файлов

5.Возможность создавать и проводить конкурсы.

6.Возможность установления лимита скачивания файлов для незарегистрированных пользователей, и возможность продажи файлов(web money,E-gold).

7.Стандартные функции.

8.Рейтинг Участников.

9.Возможность владельцу создавать конкурсы и закачивать файлы,в том числе и статичную информацию.

9.Возможность Администрирования всего этого через удобный интерфейс.

Вероятно добавятся еще 2-5 пунктов.

Варианты: http://popoff.donetsk.ua/text/work/light/#main

Предлагайте свои варианты.

Сроки: 3 недели со дня утверждения.

Пожелания:Требуется проффесиональный подход к работе,так же опыт работы с подобными проектами.

Нужен качественный портал,С отличной системой администрирования(Ваши предложения).

К дизайну нужно подойти тоже серьезно(Ничего особенного) но со стилем и вкусом.

Сроки необходимо выдержать день в день.

За нестандартный подход и оригинальные предложения последует вознагрождение.