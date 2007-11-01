Сервис на подобии Мой Круг, В контакте

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Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок172 просмотра
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16 лет назад
cameron
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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  • Создание сайта

    $2500

    Создание сайта представительства по продаже спецтехники. Требования: 1 удобная система управления контентом, 2 красивый, но не перегруженный дизайн, 3 разработка логотипа компании. Сайты схожей тематики www.komatsu.ru; www.chetra.ru; www.deere.com; www.chtz-uraltrac.ru - нужно что то похожее, но ...

    Сайты «под ключ»63 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

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    $2000

    Необходимо создать портал подобный www.3dmir.ru + 1.Оригинальный дизайн(с флеш меню) Верстка 2.Форум(возможность отсылки с форума о новых темах зарегестрированным пользователям), чат. 3.Регистрация(Каждый пользователь имеет свой кабинет, счет (web money,E-gold) и.т.д. 4.Возможность закачки любых файлов 5.Возможность создавать и проводить конкурсы. 6.Возможность установления лимита ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт знакомств (встреч)

    $1000

    Уважаемые господа. У меня есть желание создать свой сайт знакомств с нуля и под ключ. Стандартный интерфейс,администрирование, анкеты, поиск, расположение банеров и др. В принципе желание создать такой же сайт как и Loveplanet.ru, только с другой целью знакомства без ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходим сайт

    $250

    Необходим сайт 8 страниц + полноценный форум. Сайт будет посвящен одному изделию. На страницах будет его фото, описание, видео ролик рекламный короткий, полноценный форум с регистрацией и т.д Хостинг не ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт

    $500

    Нам нужен наиболее полный почтовый клиент (календарь,адресная книга и тд.) и желательно возможность изменить дизайн, чтобы когда заходишь на модуль почты создавалось впечатление сайта, который выполнен в одном стиле.Также вопрос: Нам нужна и англоязычная версия сайта, так что ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт-визитка (Flash + HTML + PHP) Муз.группа

    $1000

    Описание сайта: Сайт-визитка музыкальной поп-рок группы. Пять молодых девчонок (17-19 лет). Аудитория группы - молодежь 14-20 лет.Шапка сайта анимированный Flash, остальной контент html. Пример хорошего сайта: http://www.debbie-rockt.com/news.php Требования к сайту: - Простота в управлении конечным пользователям - Простое, удобное ...

    PHPHTML
    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод сайта на NetCat

    Необходимо перевести сайт http://www.mogilev.biz на NetCat. На выходе должен быть полностью работоспособный сайт с имеющейся сейчас там информацией (около 180 страниц + около 50 страниц рубрик). Если есть возможность сохранить теперешнюю структуру – доп. плюс. ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Флэш игра в карты, казино, аналог одного сайта.

    Нужен сайт, по своей функциональности максимально приближенный к http://www.livegames.ru Игр будет Намного меньше. Требуется разрабочтик или группа разработчиков, с большим опытом разработки таких проектов, работы с играми, с опытом подключения биллинговых систем (по СМС, вебмани и др.). От вас: 1. ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад