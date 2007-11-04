cameron

Евгеньевич cameron

 
37 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Search Facet API filters (Drupal 7)

    На базе примера kidmart.ru По сути необходим прототип или модуль Search API ? Facet Search ? или на базе Solr Facets ? или Exposed Views filter? До начала работ нужно понять вариант реализации, модули, чтобы учесть общую логику поиска и переходов ...

    CSSDrupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Conditional Fields + Autocomplete Deluxe

    $66

    Drupal 7 По умолчанию Conditional Fiedls работает с Select List. Нам нужно использовать Autocomplete Deluxe c подгрузкой терминов из базы по мере ввода слова в поле. В зависимости от термина появляются дополнительные поля. Вопрос: Будет ли при доработке ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • На форме Ajax подгрузка fields для Drupal

    $100

    Подгрузка карт, телефона и формы комментариев. Модуль Peekaboo https://drupal.org/project/peekaboo Делает ajax подгрузку филда Проблема в том что он подгружает значение филда - а нужно чтобы подгружал значение с виджетом примененным к филду. Пример: 1) Используем Адрес + ...

    DrupalAjax
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен парсер сайта

    Нужен парсер товаров интернет-магазинов. нужно универсальное решение, которое я смогу настраивать на парсинг любого магазина, соответственно нужно получать базу товаров, в от пример базы которую нужно получать: http://depositfiles.com/files/abmttw3cz + фотки названия которых указаны в Excel ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Необходим калькулятор услуг

    Полная Копия Калькулятора Услуг: http://www.null.ru/services/sites/calc/ (Результат подсчета при заказе отсылается на e-mail) Соответственно необходима произвольное количество полей, управление описаниями для подсказки в вопросиках (при наведении), Управление взаимосвязанностью элементов подсчета (то есть скажем одно не может ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужна форма обратной связи с капчей

    Нужна форма обратной связи, с капчей и возможностью добавлять вложения к письму... Необходимо чтобы Вы объяснили, как добавлять доп поля ,чтобы информация тоже забиралась в письмо администратору, как настроить обязательность поля для заполнения. Можно ли сделать произвольное ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходиа флешка

    $350

    Все подробности в Архиве, который можно скачать по ссылке! http://depositfiles.com/files/5556484 Если Есть готовые FLASH исходники с выносными Фотками и XML описаниями, То могу рассмотреть быстрое решение! просто купим готовое! Важный Нюанс!!! Фотки Для разделов Должны находиться вне .SWF Файла, ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет Магазин с Мультиуправлением

    Нам нужна 1 админзона с помощью которой можно будет управлять магазинами (ну и сами магазины, витрины) и которая будет реализовывать такие функции: 1) заливка выбранного товара только в выбранный магазин (выбранные магазины) , заливка выбранного товара ...

    Новости для сайта
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
BestGrabber
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$90
10 баллов
15 лет назад
Нужен парсер сайта
Ясно поставленая задача, с примером, оплата в срок. приятно работать. рекомендую.
Выполнил, очень подробно помог разобраться, хорошо сделано.
Ответный отзыв
mnbvcxz
Гость 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
$1
10 баллов
16 лет назад
Необходим калькулятор услуг
Приятный и адекватный в общении заказчик. знает какой результат ему необходим. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена, по срокам уложились вовремя, по общению адекватный интересный человек, по готовности выполнять задачи ахотно вносит свои полезные предложения и дополнения!
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