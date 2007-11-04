На базе примера kidmart.ru По сути необходим прототип или модуль Search API ? Facet Search ? или на базе Solr Facets ? или Exposed Views filter? До начала работ нужно понять вариант реализации, модули, чтобы учесть общую логику поиска и переходов ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $66
Drupal 7 По умолчанию Conditional Fiedls работает с Select List. Нам нужно использовать Autocomplete Deluxe c подгрузкой терминов из базы по мере ввода слова в поле. В зависимости от термина появляются дополнительные поля. Вопрос: Будет ли при доработке ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Подгрузка карт, телефона и формы комментариев. Модуль Peekaboo https://drupal.org/project/peekaboo Делает ajax подгрузку филда Проблема в том что он подгружает значение филда - а нужно чтобы подгружал значение с виджетом примененным к филду. Пример: 1) Используем Адрес + ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен парсер товаров интернет-магазинов. нужно универсальное решение, которое я смогу настраивать на парсинг любого магазина, соответственно нужно получать базу товаров, в от пример базы которую нужно получать: http://depositfiles.com/files/abmttw3cz + фотки названия которых указаны в Excel ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
По сути копия функционала сервиса http://webvisor.ru/ интересует стоимость и сроки! Если есть готовые варианты, то тоже можем расммотреть!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Полная Копия Калькулятора Услуг: http://www.null.ru/services/sites/calc/ (Результат подсчета при заказе отсылается на e-mail) Соответственно необходима произвольное количество полей, управление описаниями для подсказки в вопросиках (при наведении), Управление взаимосвязанностью элементов подсчета (то есть скажем одно не может ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужна форма обратной связи, с капчей и возможностью добавлять вложения к письму... Необходимо чтобы Вы объяснили, как добавлять доп поля ,чтобы информация тоже забиралась в письмо администратору, как настроить обязательность поля для заполнения. Можно ли сделать произвольное ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $350
Все подробности в Архиве, который можно скачать по ссылке! http://depositfiles.com/files/5556484 Если Есть готовые FLASH исходники с выносными Фотками и XML описаниями, То могу рассмотреть быстрое решение! просто купим готовое! Важный Нюанс!!! Фотки Для разделов Должны находиться вне .SWF Файла, ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Нам нужна 1 админзона с помощью которой можно будет управлять магазинами (ну и сами магазины, витрины) и которая будет реализовывать такие функции: 1) заливка выбранного товара только в выбранный магазин (выбранные магазины) , заливка выбранного товара ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт16 лет назад
Интересуют сроки и стоимость!Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад