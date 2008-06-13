Необходим калькулятор услуг

Полная Копия Калькулятора Услуг: http://www.null.ru/services/sites/calc/ (Результат подсчета при заказе отсылается на e-mail)

Соответственно необходима произвольное количество полей, управление описаниями для подсказки в вопросиках (при наведении),

Управление взаимосвязанностью элементов подсчета (то есть скажем одно не может быть заказано без другого - то есть сразу отмечаются несколько элементов при выборе взаимосвязанного элемента)

Необходимо добавить возможность прикреплять вложение! (произвольное количество полей)

Режим Работы с капчей и без нее!

отсылка результата подсчета при пожелании заказчика на e-mail

Необходима подобная активная форма, который можно будет внедрять на страницу,

и который можно будет настраивать в одном файле. Можно попробовать добавить AJAX подсказки в процессе заполнения.

Ньансы в процессе работы!