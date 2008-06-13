Необходим калькулятор услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок314 просмотров

Полная Копия Калькулятора Услуг: http://www.null.ru/services/sites/calc/ (Результат подсчета при заказе отсылается на e-mail)

Соответственно необходима произвольное количество полей, управление описаниями для подсказки в вопросиках (при наведении),

Управление взаимосвязанностью элементов подсчета (то есть скажем одно не может быть заказано без другого - то есть сразу отмечаются несколько элементов при выборе взаимосвязанного элемента)

Необходимо добавить возможность прикреплять вложение! (произвольное количество полей)

Режим Работы с капчей и без нее!

отсылка результата подсчета при пожелании заказчика на e-mail

Необходима подобная активная форма, который можно будет внедрять на страницу,

и который можно будет настраивать в одном файле. Можно попробовать добавить AJAX подсказки в процессе заполнения.

Ньансы в процессе работы!

AJAX
17 лет назад
cameron
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mnbvcxz
Гость 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад
$1
Работа выполнена, по срокам уложились вовремя, по общению адекватный интересный человек, по готовности выполнять задачи ахотно вносит свои полезные предложения и дополнения!
Приятный и адекватный в общении заказчик. знает какой результат ему необходим. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mnbvcxz
Гость 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Java скрипт корзины под IE6

    Есть движок, в нём есть проблемы связанная с работой корзины под IE6. Описание проблемы: Нажимаем добавить товар в корзину, динамически без перезагрузки мы сразу на экране видим в отдельной области - ...

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужна форма обратной связи с капчей

    Нужна форма обратной связи, с капчей и возможностью добавлять вложения к письму... Необходимо чтобы Вы объяснили, как добавлять доп поля ,чтобы информация тоже забиралась в письмо администратору, как настроить обязательность поля для заполнения. ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Задание для верстальщика

    $50

    Есть сайт http://www.besthard.ru, работает на Amiro CMS, нужно сделать следующее 1) http://www.besthard.ru/katalog/page20120/products/... http://www.besthard.ru/katalog/page20120/products/... http://www.besthard.ru/katalog/page20120/products/... http://www.besthard.ru/katalog/page20120/fujitsu-s... что бы эти страницы все были в корневой директории сайта, и что ...

    CSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Джумла - вирт маркет

    На книги новинки картинка = 1. Список товаров если можно должен быть открыт на разделе «основы магического искусства». Т.к. он самый большой и там все самое ходовое, + это дБ первая рубрика. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна консультация по amcharts

    $250

    http://www.amcharts.com/ Нужен настоящий профессионал, который хорошо знаком с указанным графопостроителем и его возможностями. План А. Нужны консультации по принципиальным возможностям и примерам работы. План Б. Сделать под ключ несколько ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доделать сайт

    $50

    Доделать сайт http://www.play-assistant.com/ Нужно сделать чтобы картинки и банеры грузились и в форуме добавить счетчик просмотров тем.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Онлайн-калькулятор (конфигуратор), желательно адм.

    Для интеграции в сайт клиента (и возможно в дальнейшие проекты) разыскивается качественное, желательно универсальное решение для создания и (очень желательно) администрирования онлайн-конфигуратора/калькулятора, позволяющего без перехода по разным страницам, регестрации и использования веб-шопа/корзины быстро получать информацию ...

    AJAXHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад