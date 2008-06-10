Есть движок, в нём есть проблемы связанная с работой корзины под IE6. Описание проблемы: Нажимаем добавить товар в корзину, динамически без перезагрузки мы сразу на экране видим в отдельной области - ...
Джумла - вирт маркет
На книги новинки картинка =
1. Список товаров если можно должен быть открыт на разделе «основы магического искусства». Т.к. он самый большой и там все самое ходовое, + это дБ первая рубрика.
2. Надо объединить заказ с регистрацией и добавить поля = телефон, емейл, и комментарий для заказа выбор и страны если это РФ то значит должна вылазить эта форма которая щас есть, если не РФ значит просто поле обычное текстовое. И еств поле ввода логина и пароля. После регистрации дБ токое же поле заказа только без логина и паролей. И там в джумле есть история заказов ее желательно бы вывести + все заказы должны сохраняться в самой джумле. Далее все заказы должны выгружаться в какой то файл экселя, выгружаться должны не все заказы а выгруженные с последней загрузке. И дБ например даты выгрузки. Чтобы запросить выгрузить заказы по этим датам еще раз. Поля дБ в экселе или ХМЛ все которые косаются покупателя + которые щас касаются товаров которые они заказали. А именно айди, название цена итд.
3. По представлениям товара
для книг которых нет в продаже исключить возможность положить их в корзину)
Возможность сортировки списка книг в разделе пользователем пользователем надо убрать. Задать жесткий порядок сортировки: сначала книги «на складе» потом «временно отсутствуют» «нет в продаже»
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