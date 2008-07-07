Java скрипт корзины под IE6

Есть движок, в нём есть проблемы связанная с работой корзины под IE6.

Описание проблемы:

Нажимаем добавить товар в корзину, динамически без перезагрузки мы сразу на экране видим в отдельной области - товар и его цену. Нажимаем оформить. На следующем экране нажимаем "Очистить корзину". Далее заходим на главную и добавляем новый товар, нажимаем оформить, а в корзине лежит старый, хотя она вроде бы очистилась. И подобные глюки, которые программист занимающийся движком говорит связаны с кешированием в ИЕ6.

Задача - исправить этот глюк, не наломав дров (что бы в остальных браузерах скрипт продожал работать так же хорошо как он работает)

Личные Сообщения не буду рассматривать, все предложения исключительно здесь.

НАЗЫВАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОКИ И ТРЕБУЕМУЮ СУММУ.